馬英九洩密判無罪 老柯：法官枉法偏頗
前總統馬英九被控洩密及教唆洩密，台北地方法院今判決無罪。對此，民進黨團總召柯建銘批評，法官枉法裁判、偏頗馬英九，何以杜全台灣人民悠悠之口？他也說，相信無人可以接受今日判決，呼籲本案檢察官絶對要上訴到底。
柯建銘今晚以「大嘆無聲」為題發表聲明。他質疑，前檢察總長黃世銘已被判刑有罪，馬英九教唆洩密，竟然得以脫身，「奉令的人有罪，下令的人卻全身而退」，這是「枉法裁判」、「司法蒙羞」。
柯建銘指出，當初9月政爭，馬英九為了政治利益，不顧身為總統應有「憲政捍衛者」的責任，竟破壞憲法的權力分立原則，棄民主法治如敝屣，要求前行政院長江宜樺逼退前法務部長曾勇夫，教唆黃世銘洩密，再撤銷前立法院長王金平黨籍與其立委資格，利用國家機器進行政治鬥爭，使台灣民主大開倒車。
柯建銘表示，法官判決理由「極其離譜」，其認定也與卷內事證不符。法官認為馬英九是行使「院際調解權」，但當時馬卻是違法亂紀、毀憲亂政，操作政治鬥爭。
柯建銘批評，法官的不當見解，不僅毫無憲法常識，更是惡意曲解憲法，如此判決顯然是讓總統權力無限擴張，馬英九成為超越憲法與法律的總統，彷若帝制再現。
柯建銘也說，馬英九早已承認，有指示黃世銘向江宜樺報告，此種行為已構成教唆洩密的犯罪行為，法官竟為其脫罪，昧著良心枉法裁判，為其脫罪，實令人難以信服，踐踏司法的尊嚴。
柯建銘強調，他對於馬英九的提告，是為了捍衛憲政體制，終結特務治國，「法無上下，總統犯法與庶民同罪」，今日判決，相信無人可以接受，呼籲本案檢察官絶對要上訴到底。
(中時)
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