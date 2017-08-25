南市今再驗出3家毒蛋牧場！兩天已封存5噸多雞蛋

農委會25日完成全台1400餘家蛋場的芬普尼檢驗，台南市25日下午遭驗出毒蛋的牧場再增3家，分別是佳里區海澄牧場、將軍區的佳宏牧場與太昌牧場，台南市動保處與衛生局再到3家牧場查封約1704公斤雞蛋，兩天來共查獲8家牧場，共查封5噸多的雞蛋。台南市動保處將把芬普尼列為常態抽驗項目。

(中時)