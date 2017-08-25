朴有天退伍忍淚道歉 左手「未婚妻刺青」又挨轟
韓團JYJ成員朴有天今(25日)下午6點結束在首爾江南區的公益兵服役，正式退伍，一早大批粉絲就聚集在朴有天服役處，等到下午迎接偶像退伍。穿著藍色制服的朴有天見到粉絲支持，強忍激動情緒，眼眶含淚地向粉絲鞠躬致歉並表達感謝之意。
朴有天去年在當兵期間，一度因為捲入性侵案，形象全毀，幸好最後獲法律還他清白。而他今日退伍受訪，就強忍淚水，感謝粉絲一路以來不離不棄支持，「今天結束24個月兵役生活，這期間學了很多也想了很多，藉此機會向粉絲表達最誠摯的歉意，非常感謝大家。我知道很多人擔心我並且為我應援，以後會多多思考這段時間所經歷的，感謝你們今天能夠來這裡。」
另外，今年9月將迎娶南陽乳業千金黃荷娜的朴有天，近日就被發現左手臂上有一個女性畫像新刺青，令不少網友一口咬定那刺青就是黃荷娜的頭像，質疑他服役期間還去刺青，行為太輕率。
(中時電子報)
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