罵反年改王八蛋 柯文哲：不會道歉
反年改團體19日鬧場世大運開幕式，台北市長柯文哲事後怒罵「王八蛋」引熱議。柯文哲今（25）日下午表示「不會道歉」，並說他其實很生氣，所幸當天工作人員應變快，重整隊伍再進場。
反年金改革等團體19日鬧場世大運開幕式，造成各國代表團選手僅有舉旗手繞場，所幸遭擋選手與中華隊最後一起進場，現場歡聲雷動，一掃陳情抗議陰霾。
柯文哲事後除了在國際記者會怒批反年改團體是「王八蛋」外，也在臉書與網友互嗆，引起各界議論。事後台北地檢署襄閱檢察官張介欽證實，有多人告發柯文哲公然侮辱，將依法辦理。
根據中央社報導，柯文哲下午出席「2017關渡花海節」會後受訪，他表示「不會道歉」，並說他其實很生氣，所幸當天工作人員應變能力好，調整隊形重新進場時，很多人都哭了出來。
媒體詢問會不會認為太衝動？柯文哲回應，他雖然是台北市長，但也是國民，當下忍不住就回了，不過遇到就遇到了（遭告發公然侮辱），看怎樣再處理。
(中時電子報)
關鍵字：柯文哲
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