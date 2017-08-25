世大運》無視加拿大長人陣 中華女籃闖進4強

中華隊羅蘋（左）快攻甩開加拿大選手，出手投籃。（鄭任南攝）

中華隊黃湘婷（左）與隊友聯手籃下爭搶加拿大選手手中的球。（鄭任南攝）

中華隊終場以76：67擊敗加拿大，晉級四強賽，全隊興奮的在場中央擁抱慶祝。（鄭任南攝）

因應電視轉播提前開打的中華女籃與加拿大之戰，25日吸引近8000人進場觀戰，儘管面對擁有兩名193公分長人的加拿大，中華隊最後仍以76比67取勝，闖進台北世大運女籃4強，26日將跟澳洲在台北小巨蛋爭搶金牌戰門票。

儘管內線高度劣勢明顯輸給對手，中華隊首節仍靠羅蘋獨拿8分，努力緊咬比數，黃湘婷更在首節快結束時，切入上籃放進兩分，幫助中華隊打完第1節，反以18比17領先，不過中華隊首節只抓5籃板，加拿大14個。

來到第2節，中華隊外線火力逐漸加溫，尤其是林育庭，她在中距離與三分線外皆有建樹，搭配黃玲娟、韓雅恩、陳晏宇等人提供適時火力支援，中華隊一度取得9分領先，上半場結束，中華隊仍以35比29領先，

中華隊第3節靠著陳薇安、羅蘋各1顆三分球，以及鄭伊秀連進兩球，帶起一波10比2猛攻，領先差距擴大到14分，不過加拿大還沒放棄，逐漸縮小差距到個位數，幸好陳晏宇在此節結束前拋進兩分，中華隊56比46領先。

加拿大末節持續追趕，打到最後2分半鐘，雙方差距僅剩3分，幸好陳晏宇最後1分41秒投進穩住戰局的三分球，接著陳晏宇雖被吹違反運動道德犯規，被加拿大追進2分，王維琳最後30.5秒兩罰中1，中華隊仍領先6分。

接著加拿大的進攻以掉球收場，中華隊發動快攻被犯規，羅蘋站上罰球線兩罰俱中，幾乎宣告中華隊勝券在握。羅蘋最後攻下全隊最高16分，林育庭、陳晏宇各有11分，王維琳10分，中華隊僅抓18籃板，比對手少了28個。

(中時電子報)