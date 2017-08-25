彩券老闆捐20萬元爵士鼓設備 助視障藝人圓夢

中市的彩券行捐20萬元爵士鼓設備，助視障藝人圓夢。（陳淑芬攝）

中市的來富貴彩券行老闆楊慶鍾，在東勢客家園區遇見年輕視障藝人呂家豪，以老舊的爵士鼓及音響設備賣力演出，受他克服缺憾而勤學精神感動，今天邀請他到彩券行演出，並致送市價約20萬元的全新爵士鼓及音響設備，幫呂一圓音樂夢。台灣彩券公司總經理黃志宜也到場為呂加油打氣，現場熱鬧溫馨。

台灣彩券公司舉辦的「歡樂大囍刮」活動25日在台中市精武路的來富貴彩券行舉行，活動在晚間5時登場，還安排爵士鼓藝人表演及熱舞演出，現場還推出多項好禮與互動遊戲，適逢下班人車潮，吸引不少民眾參與。

這場活動背後，還有個溫馨的感人故事，楊慶鍾邀請視障藝人呂家豪到場演出，慷慨地將一天利潤全數捐出，並購置1組市價約20萬多元的全新爵士鼓及音響設備捐贈給呂家豪。

楊慶鍾指出，他因緣際會在東勢客家園區結識了呂家豪，看著年紀輕輕的他，克服身體的缺憾，勤學苦練爵士鼓的精神大受感動，決定盡一點棉薄之力來幫助這位年輕人，給他有機會能一展長才。呂家豪對於楊慶鍾的知遇之恩頻頻道謝。

(中時)