彩券老闆捐20萬元爵士鼓設備 助視障藝人圓夢
中市的來富貴彩券行老闆楊慶鍾，在東勢客家園區遇見年輕視障藝人呂家豪，以老舊的爵士鼓及音響設備賣力演出，受他克服缺憾而勤學精神感動，今天邀請他到彩券行演出，並致送市價約20萬元的全新爵士鼓及音響設備，幫呂一圓音樂夢。台灣彩券公司總經理黃志宜也到場為呂加油打氣，現場熱鬧溫馨。
台灣彩券公司舉辦的「歡樂大囍刮」活動25日在台中市精武路的來富貴彩券行舉行，活動在晚間5時登場，還安排爵士鼓藝人表演及熱舞演出，現場還推出多項好禮與互動遊戲，適逢下班人車潮，吸引不少民眾參與。
這場活動背後，還有個溫馨的感人故事，楊慶鍾邀請視障藝人呂家豪到場演出，慷慨地將一天利潤全數捐出，並購置1組市價約20萬多元的全新爵士鼓及音響設備捐贈給呂家豪。
楊慶鍾指出，他因緣際會在東勢客家園區結識了呂家豪，看著年紀輕輕的他，克服身體的缺憾，勤學苦練爵士鼓的精神大受感動，決定盡一點棉薄之力來幫助這位年輕人，給他有機會能一展長才。呂家豪對於楊慶鍾的知遇之恩頻頻道謝。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。