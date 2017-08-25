孩子將成年面臨遣返 離婚外配終歸化

泰籍新住民阿蓮終於取得歸化國籍證明，圖為她與3子女合影畫面。（圖由阿蓮提供）

42歲泰國外配阿蓮來台近20年，婚後育有3子女，卻始終沒有歸化我國籍，7年前與丈夫離婚，取得二女兒監護權，因女兒明年將滿20歲，阿蓮面臨遭遣送命運，大甲戶政事務所努力1年半，終於順利協助她完成歸化。

阿蓮來台結婚20餘年，育有二女一男，一家人原本住在嘉義，7年前因故離婚，原本想帶著孩子回泰國生活，但先生不肯，僅取得二女兒監護權；1年前她透過朋友介紹，隻身北上到大甲謀生，在工廠當作業員每月僅2萬多元薪資，加上還要付房租，經濟十分吃緊。

大甲戶政事務所指出，阿蓮之前一直未辦理歸化，如今，因二女兒即將滿20歲，她面臨遭遣返回國命運，著急地求援戶政事務所，經過工作人員1年多的努力，親自到阿蓮工作處協助申辦，與移民署、新住民家庭服務中心及翻譯社聯繫，減輕她往返奔波的辛勞。

戶政事務所表示，泰國申請放棄國籍較為困難，所需時程也更長，許多外配因而顯得消極，而國籍法於去年底修正，可先辦理歸化再回原屬國辦理放棄國籍，終於在7月份領到歸化國籍證書，讓阿蓮取得身分證的日子更近了。

(中時)