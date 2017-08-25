孩子將成年面臨遣返 離婚外配終歸化
42歲泰國外配阿蓮來台近20年，婚後育有3子女，卻始終沒有歸化我國籍，7年前與丈夫離婚，取得二女兒監護權，因女兒明年將滿20歲，阿蓮面臨遭遣送命運，大甲戶政事務所努力1年半，終於順利協助她完成歸化。
阿蓮來台結婚20餘年，育有二女一男，一家人原本住在嘉義，7年前因故離婚，原本想帶著孩子回泰國生活，但先生不肯，僅取得二女兒監護權；1年前她透過朋友介紹，隻身北上到大甲謀生，在工廠當作業員每月僅2萬多元薪資，加上還要付房租，經濟十分吃緊。
大甲戶政事務所指出，阿蓮之前一直未辦理歸化，如今，因二女兒即將滿20歲，她面臨遭遣返回國命運，著急地求援戶政事務所，經過工作人員1年多的努力，親自到阿蓮工作處協助申辦，與移民署、新住民家庭服務中心及翻譯社聯繫，減輕她往返奔波的辛勞。
戶政事務所表示，泰國申請放棄國籍較為困難，所需時程也更長，許多外配因而顯得消極，而國籍法於去年底修正，可先辦理歸化再回原屬國辦理放棄國籍，終於在7月份領到歸化國籍證書，讓阿蓮取得身分證的日子更近了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。