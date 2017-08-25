超現實佳里 台南蕭壠文化園區開展
斯洛維尼亞的馬蒂亞．布魯門與日本藝術家鈴木悠哉運用攝影專長，記錄下駐村台南這段期間的所見所聞，並透過創作3D立體雕塑、牆上塗鴉、動畫等方式呈現，這些卡通式、抽象、清新的可愛作品讓小朋友充滿好奇，不停打量，兩人的聯展即日起將在蕭壠文化園區開展。
來自東歐的馬蒂亞．布魯門曾獲得斯洛維尼亞新聞攝影獎「年度最佳報導攝影建築類」首獎，作品多源自於對在地文化、社會環境的觀察和想像，台南的城市風貌迥異於他的故鄉，他記錄下這些影像，透過重新排列，讓參觀民眾了解外國人眼中的台南。
擅長視覺藝術的日人鈴木悠哉，曾經在德國柏林、韓國首爾等地創作，他習慣用相機記錄有趣事物，再從照片中尋找靈感，並以自己的方式詮釋，他這次的作品包含3D立體雕塑、塗鴉、動畫等，並開設工作坊，指導東陽國小師生製作和聲影片。
台南市政府文化局今年在全球公開徵選藝術家於蕭壠文化園區駐村，報名相當踴躍，共有254位來自世界各地的藝術家投件，最後僅錄取13位，文化局期待透過各國藝術家的創作激盪，使台南文化及藝術能呈現更多元化樣貌。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。