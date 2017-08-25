超現實佳里　台南蕭壠文化園區開展

來自日本的藝術家鈴木悠哉，專長是視覺藝術，他利用3D立體雕塑、牆上塗鴉、動畫等方式，呈現不同的美感。（莊曜聰攝）

斯洛維尼亞的藝術家馬蒂亞．布魯門走訪台南各個角落，面對與家鄉生活環境截然不同的風貌，以攝影鏡頭記錄，透過排列呈現迷幻風格。（莊曜聰攝）

斯洛維尼亞的馬蒂亞．布魯門與日本藝術家鈴木悠哉運用攝影專長，記錄下駐村台南這段期間的所見所聞，並透過創作3D立體雕塑、牆上塗鴉、動畫等方式呈現，這些卡通式、抽象、清新的可愛作品讓小朋友充滿好奇，不停打量，兩人的聯展即日起將在蕭壠文化園區開展。

來自東歐的馬蒂亞．布魯門曾獲得斯洛維尼亞新聞攝影獎「年度最佳報導攝影建築類」首獎，作品多源自於對在地文化、社會環境的觀察和想像，台南的城市風貌迥異於他的故鄉，他記錄下這些影像，透過重新排列，讓參觀民眾了解外國人眼中的台南。

擅長視覺藝術的日人鈴木悠哉，曾經在德國柏林、韓國首爾等地創作，他習慣用相機記錄有趣事物，再從照片中尋找靈感，並以自己的方式詮釋，他這次的作品包含3D立體雕塑、塗鴉、動畫等，並開設工作坊，指導東陽國小師生製作和聲影片。

台南市政府文化局今年在全球公開徵選藝術家於蕭壠文化園區駐村，報名相當踴躍，共有254位來自世界各地的藝術家投件，最後僅錄取13位，文化局期待透過各國藝術家的創作激盪，使台南文化及藝術能呈現更多元化樣貌。

(中時)