台中子弟王星皓「泳」奪佳績 林佳龍臉書祝賀

台中市長林佳龍號召大家一起為台灣隊加油。（圖／台中市府提供）

台中子弟王星皓在男子組800公尺自由式接力項目，晉級8強決賽，市長林佳龍在臉書祝賀盼再奪牌。（翻攝臉書）

台中子弟世大運再發光！來自台中市潭子區的選手王星皓，在男子組800公尺自由式接力項目，助台灣隊在預賽以7分24秒82以分組第5，晉級8強決賽，台中市長林佳龍今晚不僅在臉書分享訊息，也邀請大家於晚上7時的決賽，一起幫台灣隊加油！

王星皓高中就讀東山高中時就嶄露頭角，目前就讀國立台灣體育運動大學，今天下午在世大運男子組800公尺自由式接力項目，擔任壓軸最後一棒，只花1分50秒90就抵達終點，讓台灣隊在預賽以7分24秒82以分組第五，晉級八強決賽，該項成績更一舉打破全國紀錄7分28秒91。

林佳龍得知台中子弟又在世大運創造紀錄，即透過臉書向王星皓祝賀，今晚就是世大運男子組800公尺自由式接力決賽，他也希望大家一起為台灣隊加油，盼再創佳績一舉奪牌。

(中時)