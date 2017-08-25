大甲警分局表揚績優民力 40人將獲表揚
台中市政府警察局大甲分局，25日在無極三清總道院舉行民防暨義警聯誼表揚餐會，共表揚資深及績優人員共計40人將獲副市長林依瑩頒獎，其中，后里民防分隊隊員陳清泉服務34年，外埔義警分隊員王清景服務27年，對治安貢獻良多。
大甲警分局表示，有關春安工作表現，本局在六都之中榮獲第一名，而大甲分局表現也相當亮麗，除了有賴警職同仁的辛苦努力外，就是靠協勤民力不求回報默默付出，奠定良好的治安及交通基礎；另外，今年大甲媽祖起駕及回鑾勤務，各位參與勤務協勤人員均堅守崗位，服務精神令人感佩。
今天晚上聯誼暨表揚餐會有400餘人參加，40名資深及績優人員獲獎將獲表揚，其中，后里民防分隊隊員陳清泉服務34年，外埔義警分隊員王清景服務27年，默默付出對治安貢獻良多。
根據內政部警政署「犯罪指標案類」統計，本市2017年1至5月份「每10萬人口犯罪指標發生數」107.50件，較2016年同期減少18.06件，降幅達14.38%；「每10萬人口竊盜發生數」74.59件，較2016年同期減少12.88件，降幅達14.73%；「每10萬人口暴力犯罪發生數」1.34件，較2016年同期減少0.95件，降幅達41.48%；「每10萬人口詐欺發生數」18.66件，較2016年同期減少3.64件，降幅達16.32%。
(中時)
關鍵字：民防暨義警聯誼表揚餐會、大甲分局
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