夜問打權》綠寧違法也要過前瞻？立院議事規則崩盤

8/25夜問打權來賓董智森(右起)、王丰、盧燕俐、康仁俊、蔡淑君、侯漢廷。（中天提供）

不擇手段違法也要過前瞻？民進黨就是要撒錢？國民黨祭萬件提案、丟水球、丟紙球也阻止不了綠委、立法院長無視議會規則過前瞻？！為了強過前瞻推「包裹表決」「一事不二議」，不只違法，未來將讓立法院無寧日，所有預算案整本過再不用一條一條審？民進黨違憲還不夠，連議事規則也要崩盤？

繼太陽花占立院、毀公物22人無罪後，「路過中正一」辱警洪崇晏改判無罪！司法為學運份子開了譙警綠燈？警尊嚴盪然無存！高階警官心寒直指：「警察的的脊梁都被打斷了！」檢察官嘆：「法官像月亮初一十五不一樣！」司法天秤歪了？ 罵分局長方仰寧「無恥」竟沒罪！司法這樣污辱警察，未來警察還要捨命幫蔡英文、世大運維安？

全球經濟體十年來首度同步成長，台灣人民為何好無感？網友直問：「發生什麼事？經濟真復甦？」薪水不漲、持續17年倒退嚕！蔡政府推一例一休、年改後，人民褲袋勒更緊，要回到金融海嘯前景，真的是回不去了？

今晚十點中天娛樂台第39頻道，和智賢一起來打權！

(中時電子報)