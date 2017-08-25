世大運》台灣球迷加持 王子維逆轉勝奪金

王子維逆轉勝擊退西本拳太，替中華隊拿下奪金的第3點男單。（鄭任南攝）

中華隊贏得歷屆世大運首面混合團體賽金牌，不過對日本的金牌戰，「羽球王子」王子維丟掉首局，一度讓局面有些變數。幸好「回家比賽」，地主球迷就是最大屏障，在台北體育館的觀眾加油聲中，王子維2比1逆轉搶下奪金的第3點男單。

「雖然第1局輸了，不過觀眾還是幫我加油、打氣，成為2、3局的助力，」王子維說：「其實我們的團隊很堅強，就算第3點我沒有拿下來，後面的隊友也可以，我沒有什麼壓力，就是盡力發揮去打。」

中華隊教練團透露，觀看昨天日、韓的8強賽後，就決定4強對泰國由許仁豪扛起男單，世界排名12的王子維負責可能的金牌戰。未料王子維對上世界排名58的西本拳太，一度遭遇亂流，後兩局才穩定下來。

「假設子維輸了，後半段要跟日本拚女雙、混雙，還是有壓力，」教練張政雄表示，儘管日本上午和馬來西亞打完5點才勝出，消耗不少體能，金牌戰仍不能輕忽。尤其西本拳太很耐打，一開賽王子維的跳殺都打不死他，開始頻頻失誤。

「子維的壞習慣就是慢熱，尤其是拿手的網前球，今天勾對角比較不穩定，」張政雄說：「後來既然殺兩側打不死對方，就建議他往中間打，朝對手身體壓迫，才發揮效果。」

(中時電子報)