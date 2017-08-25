毒窟隱身透天厝 蘆警查獲大麻等毒品

蘆竹分局破獲毒品案，起出市價約700萬元的毒品。（甘嘉雯翻攝）

毒窟隱身透天厝，蘆竹分局獲報疑有藥頭販毒，連日來布線辦案，成功在八德區和平路鄭姓嫌犯自宅及自小貨車上查扣毒品大麻1.832公斤、搖頭丸3,893顆、愷他命285公克、毒品咖啡包1553包及相關工具，扣得毒品約達市價700萬元。

警方日前接獲民眾檢舉，位在桃園市八德區一透天民宅疑有藥頭從事販毒，且藏有大量各類毒品，24日下午查獲有殺人未遂、放火、公共危險刑案等前科的鄭姓嫌犯（41歲）自宅及自小貨車上有大量毒品，包括大麻、搖頭丸、愷他命、毒品咖啡包等。

警方訊後，依毒品危害防制條例移送地檢署偵辦，後續持續追查毒品來源。

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(中時)