泰勞罹癌 醫院啟動落夜歸根計畫

泰勞通恰（坐輪椅者）在醫院及機場公司等多方協助下，順利返國，落夜歸根。（甘嘉雯翻攝）

47歲泰勞通恰7月因腹部疼痛大量出血，她到部立桃園醫院婦產科檢查，發現得了子宮頸癌及卵巢癌，經醫師研判恐無法承受化療的風險，但考量到腫瘤可能會阻礙到呼吸，她知道自己的病情不樂觀，有落葉歸根的想法，在醫院及機場公司等單位協助下，順利幫她回家。

通恰來到醫院時，病況並不好，血液腫腫科白日東醫師與病人討論後，研判可能無法承受化療的風險，但考量到腫瘤可能會阻礙到呼吸。

依據通恰的狀況，要搭飛機需要氧氣及特別護士陪同，再加上她呼吸有點喘，病情一度不樂觀，白日東醫師將她搶救回來，不過因為申請氧氣時間至少要一周，怕來不及幫病患完成心願，桃園機場公司協助溝通，特別護士部分則由壢新醫院協助處理，終於讓通恰順利返國。

(中時)