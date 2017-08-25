屏東瑪家大頭目生日 馬英九現身慶生
屏東縣瑪家部落大頭目徐春美25日過82歲生日，之前因前總統馬英九曾多次到其居住的禮納里部落，兩人結為好友，徐春美生日前提及「很想念老朋友」，女兒徐惠娟特地打電話到馬辦邀約，沒想到生日當天馬英九真的以「神密嘉賓」現身，讓徐春美非常感動。
徐惠娟說，馬英九在八八風災後多次到禮納里部落造訪，第一次就和媽媽結識，之後每次到部落都一定會來探訪，找媽媽聊天。上個月和媽媽聊及此事，媽媽說「很久沒看到老朋友了，很想念」，她因此打電話試著邀約，希望幫媽媽完成生日願望。
馬辦原本表示馬英九25日可能另有行程，直到昨日才確定會出席參加，全家人都非常開心。馬英九約在上午9時50分抵達，包括瑪家鄉長梁明輝、霧台鄉長杜正吉、立法委員簡東明、長榮百合國小校長陳世聰及徐家親友都到場。
馬英九看到徐春美非常開心，兩人開始聊起往事，閒話家常，並一看起過去的照片，場面溫馨。馬英九也向徐春美要求賜予他排灣族名，她也同意會另再安排時間舉行命名儀式，親自為馬英九命名。
(中時)
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