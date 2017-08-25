取經美國經驗　將開設城市設計專班

大有國中校長陳家祥日前到美西參訪，對於美國科學教育留下深刻印象。（甘嘉雯翻攝）

大有國中校長陳家祥日前到美西參訪，對於美國科學教育留下深刻印象。（甘嘉雯翻攝）

教育需要創新，桃園市教育局長高安邦暑假期間帶領多位校長到美西取經，參觀矽谷、思科、臉書及史丹佛、柏克萊大學等等，認為教育需融入科技，啟發學生興趣，其中大有國中明年將開設城市設計專班，讓學生動手DIY電腦、寫程式。

而大有國中除有智慧教室外，明年將首創城市設計專班，校長陳家祥表示，這非學校型態實驗教育，可以讓學生自組電腦、寫程式、3D列印等等，等於是桃園國小5T創客智慧學校3.0版。

陳家祥說，參觀思科，看史丹佛的D SCHOOL，讓MAKER都可以去上課，而柏克萊大學的科學館，可以讓同學體驗實踐，強調核心素養的概念，所學知識落實在生活當中，如太陽能板啟動飛機的螺旋槳。

(中時)