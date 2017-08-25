韓國防部：環評結束後 將確定「薩德」部署日

韓聯社25日報導，韓國國防部當天表示，對「薩德」基地的環境影響評價已經接近尾聲，結束後就會履行韓美協定，確定將剩餘4輛「薩德」發射車以及臨時部署所需裝備運往星州基地的時間，並在部署前至少提前一天通知當地居民。

韓國國防部一位負責人25日對記者時表示，目前國防部正與環境部對「薩德」基地進行小規模環評，已經接近尾聲。負責人說，對於環評何時結束，無法準確作答，但一結束就會對外告知。

另外，該負責人稱，環評結束後，韓方會履行韓美之間的協定，確定好將設備器材運往「薩德」基地的時間；並在部署前至少提前一天，告知媒體和當地居民。

(旺報)