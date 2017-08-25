世大運》陳士杰在家奪銀 走出奧運陰影

陳士杰今在世大運舉重男子105公斤級以上級別奪下銀牌，正式走出去年里約奧運低潮。(周鎮宇攝)

世大運中華舉重隊陳士杰，今在男子105公斤級以上組，成功奪銀，為中華隊進帳一面銀牌，也擺脫去年在里約奧運3次挺舉失敗的大低潮，他說，「現在越來越堅定，也更有信心了。」

陳士杰今在近滿場觀眾的加油聲中，雖然無緣奪金成功，但順利拿下銀牌，他指出，拿下銀牌滿開心的，但在挺舉部分，原本教練有製造機會讓自己有機會轉金成功，可惜自己失敗了，很可惜。

去年踏上奧運殿堂，陳士杰卻因挺舉失敗沒有成績，他表示：「當時真的沉寂了好一陣子，大家都在一旁鼓勵我，就我不要消極，現在重拾信心，心裡想的，就是還可以就繼續，希望能站上最高殿堂的頒獎台。」

目前陳士杰也將目標先擺在明年雅加達亞運，他回應，現在自己的挺舉都能維持一定成績，目前就是希望抓舉能夠提升多少，不會去想有沒有奪牌機會，先提升自己的抓舉成績。

(中時電子報)