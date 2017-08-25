世大運》以前總輸王佳葳 她擊敗勁敵奪金樂翻
過去若說到滑輪溜冰速度過樁，也許不少人會知道「滑輪甜心」王佳葳，對梁宣旼這個名字相對陌生，不過今(25日)2人在2017世大運速度過樁項目，一同挺進金牌戰，最後梁宣旼技高一籌奪冠，奪金讓大家記住她的名字，「其實對戰很多次，幾乎都是我輸，能在今天贏蠻開心的！」
早上預賽時，王佳葳和梁宣旼分別以第1和第2晉級；到3勝2敗的準決賽，2人也都2連勝挺進金牌戰。最後決賽時，梁宣旼雖第1戰出現誤樁失誤，但速度上優於王佳葳；隨後2戰，梁宣旼不僅維持速度，且挺住壓力無失誤，逆轉奪勝。梁宣旼打敗勁敵王佳葳，讓她更難掩興奮情緒，高舉雙手慶祝。
去年就開始備戰的梁宣旼，如今收獲甜美勝果，相當開心，也不忘感謝一路走來陪伴幫助她的教練們，以及特地從台南到台北，替她加油的親友們，她笑說，「喊最大聲應該是我媽吧，謝謝全家人！」這名來自台南市長榮大學、臉上充滿笑容的陽光少女，用這面金牌讓自己在台灣史上留名。
(中時電子報)
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