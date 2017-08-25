中華女籃擊敗加拿大 挺進4強

中華女籃勢不可擋，今天出戰加拿大以76比67贏球，拿下4連勝，也順利晉級前4強。

以A組第1晉級8強的中華女籃，今天在台北小巨蛋對上B組第2加拿大，面對人高手長的加拿大，首節雙方比數緊咬，靠著羅蘋接連2顆三分球，打完以18比17領先。

決勝節中華隊羅蘋、黃湘婷繼續在三分線開火，加拿大靠著多次強攻禁區，在倒數3分鐘時，追到只剩下3分差，還好陳晏宇投進三分球，鄭伊秀又賞給加拿大一個大火鍋，終場以76比67贏球，進入4強。

明天下午5時30分中華女籃將在小巨蛋對上澳洲，爭奪金牌戰入場券。

(中時)