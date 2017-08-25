高中文言文比例爭議 南一中師：專家說明才會信服
108課綱高中國文科文言文比例調整爭議，課審會27日將作最後決定，全台300餘位國文老師集體連署，認為高中文言文比例應維持原領綱比例，台南一中國文老師張敬川直言，若要調降比例，應請課審會有實務教學經驗學者作專業說明，讓老師們心服口服。
張敬川表示，課審會因為學生代表認為高中國文科的文言文比例過高，希望刪減，而有意將高中3年課程的文言文降到10篇，他認為「多數語文教師都不會贊成」。
文言文比例從95課綱起逐年調降，從40篇降到目前的30篇，現在又打算降到10篇，張敬川表示，教育部每年都會要求老師達成課綱的各項能力指標，若照學生代表提案，高中3年減為只教10篇文言文，老師要如何執行完成108課綱的各項能力指標？
張敬川強調不想流於情緒討論，願尊重課審委員的意見，並未堅持文言文比例的增減，但提出質疑，不知學生代表提出的文言文比例過高有何可靠的數據？還是純粹個人感受？
張敬川表示，教師們想聽的是課審會內國文領域的學者、老師等有實務經驗專家的意見，由他們說明比例調整的理由，教師們才會信服。
(中時)
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