聞蛋色變 陳亭妃促公布合格養雞場與銷售通路

毒蛋事件延燒全台雞場，消費者聞蛋色變，雞農使用殺蟲劑也無所適從，台南市立委陳亭妃25日要求中央須公布合格的養雞場及銷售通路名單，提供消費者安心購買，另訂立合法推薦用藥給雞農使用。

雞蛋是民生食材，全台數家蛋場陸續遭驗出殘留芬普尼農藥，台南市占的比例高，流入市面的毒蛋正在清查，消費者買蛋心驚驚，陳亭妃要求農委會需進一步完整公布檢驗合格的養雞場及銷售通路名單，避免消費者購買到毒蛋。

陳亭妃表示，農委會一面釐清蛋品流向及回收銷毀，需同時公布合格雞場與銷售通路名單，讓良蛋逐劣蛋，劣蛋自然從市場中下架，可適時減少民眾對毒雞蛋的恐慌。

另有雞農表示，要維護雞場環境有實際需求，雖然農委會已表示芬普尼僅為環境用藥和農藥，而非動物用藥，不得使用於食用禽畜及禽畜舍消毒工作。但蛋雞場蒼蠅非常多，防檢局並未明列「明確核准除蝨動物用藥」，許多同業苦無合法的除蝨藥劑，經常會誤用含有芬普尼的殺蟲劑。

陳亭妃表示，農委會設有畜產試驗所及家畜衛生試驗所等研究機關，應盡速提出有效殺滅蛋雞體外寄蟲的方法，直接訂出合格推薦用藥提供雞農來使用，不要讓農民誤用。

(中時)