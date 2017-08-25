世大運》羽球金庫開張 體能考驗才開始

中華隊贏得隊史首面世大運羽球混合團體賽金牌，賽後開心合影。（鄭任南攝）

臺北世大運以「五金行」為目標的中華羽球代表隊，25日如願拿下隊史首面世大運混合團體金牌，但接下來個人賽於27日登場，得在3天內打完，首日每人得面對3至5場的賽事，密集出賽將是中華隊體能的重大考驗。

世大運羽球賽單打128籤，單打選手27日過關斬將，得要1天3戰。如果還要兼雙打，1天最多可能要打5場。對此「世界球后」戴資穎笑說，自己負責顧好女單即可，哪有力氣去兼雙打。

混團金牌落袋，也讓羽球隊的壓力減輕不少。教練張政雄表示，儘管就推出的卡司而言，中華隊的陣容的確勝過其他參賽國家，但卡司好肩負「輸不得」的壓力，從第1天就能感覺到有的選手放不太開。如今第1金順利開胡，應該會順利不少。

(中時電子報)