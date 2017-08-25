鼓鼓送錯禮糗翻天　林俊傑貼心解圍

鼓鼓主持的美食節目至今近4個月。（相信音樂提供）

鼓鼓主持的美食節目至今近4個月。（相信音樂提供）

鼓鼓主持的YouTube節目《鼓掌叫好》開播近4個月，廣受粉絲支持，他日前邀偶像林俊傑（JJ）擔任嘉賓，私下也是「吃貨」的JJ義不容辭接受「請託」，笑說：「我滿愛吃的，什麼種類都愛，日式、西式、美式等等都愛，一個一個介紹的話，可能要一年的時間。」

JJ表示自己是個很宅的人，平常不是寫歌就是打電動，「所以介紹的店家都在工作室附近」，他特別推薦一家馬來西亞的料理，讓同樣也是大馬料理愛好者的鼓鼓，忍不住一口接一口品嚐美食，未料用餐時鼓鼓竟誤把辣椒醬當甜醬，瞬間辣到臉漲紅、翻白眼，笑料百出。

JJ是「星戰迷」，訪問當天鼓鼓特地準備星戰主角「尤達」的環保筷送JJ，卻被工作人員笑虧送錯禮，因JJ最愛的是另一位主角「黑武士」，JJ聽聞連忙替鼓鼓解圍：「黑武士的我有了，剛好尤達的我還沒有。」JJ最後精挑細選的3個「最愛美食」將於28日在《鼓掌叫好》節目中揭曉，詳情可上相信音樂YouTube官方頻道查詢。

(中時)