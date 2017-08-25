印度宗教領袖性侵罪成立 信徒暴動29死
（21:43更新）
據外媒報導，印度聯邦調查局在哈里亞納邦(Haryana)的潘切古拉(Panchkula)特别法庭審判印度宗教領袖辛格(Ram Rahim Singh)性侵罪成立，引來眾多信徒聚集聲援，警方派出600名警察維持秩序卻遭到信徒們暴力反抗，信徒們燒毀汽車並砸毀商店被強力鎮壓，目前已知至少有29人死亡。
印度北部潘切古拉市法庭25日宣布知名宗教領袖辛格性侵2位女性信徒罪名成立。這場官司歷時15年，極受矚目，此案宣判時法庭外聚集了上萬名辛格的支持者，信徒們聚集喧鬧與警方發生衝突，部份信徒沿路砸毀商店並燒毀汽車與機車，連前往採訪的媒體用車都不能倖免。此外，包括位於首府德里附近的Anand Vihar火車站及另一處火車站遭縱火，火車廂亦被燒毀。
根據BBC報導，前來鎮壓的印度軍方射殺3名示威者。另據《印度時報》報導，醫院方面的統計指出，暴動已致29人死亡。
印山博士宣判有罪後，將在下周一判刑，預計他可能會面临臨7年的有期徒刑。
(中時)
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