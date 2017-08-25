世大運獎牌榜》中華單日2金3銀2銅 中國大陸首金誕生
2017台北世大運今(25日)進入第7天，中華隊靠羽球、滑輪溜冰、舉重，單日進帳2金3銀2銅，累計15金19銀10銅，在參賽國家名列第3，排名不變。俄羅斯仍以14金緊追在中華之後，前兩名依舊是韓國、日本。倒是中國大陸首金開張，排名升到第28。
中華隊今在羽球混合團體決賽，力抗日本，以直落三完勝摘金。滑輪溜冰在男女「速度過樁」斬獲1金2銀1銅，女子梁宣旼意外奪金，「滑輪甜心」王佳葳失手鍍銀。舉重部分，「大力士」陳士杰在男子105公斤以上級別奪銀，羅楹湲於女子90公斤級摘銅。
滑輪溜冰男子「速度過樁」，中華好手陳昱錡在金牌戰不敵中國大陸潘宇爍，僅獲銀牌，吳東諺銅牌。潘宇爍這面金牌，也是大陸在本屆世大運首金，讓大陸獎牌總排名大舉升至第28。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。