世大運獎牌榜》中華單日2金3銀2銅 中國大陸首金誕生

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世大運滑輪速度過樁 中華隊1金2銀1銅
滑輪溜冰速度過樁，中華隊梁宣旼（右2）與王佳葳（右）獲女子金、銀牌，陳昱錡（左）、吳東諺（左2）獲男子銀、銅牌。（中央社）
戴資穎
戴資穎在羽球混團金牌戰第2點，長短兼施，打得對手招架無力。（李弘斌攝）
世大運獎牌榜
世大運獎牌榜（更新至晚間7時）

2017台北世大運今(25日)進入第7天，中華隊靠羽球、滑輪溜冰、舉重，單日進帳2金3銀2銅，累計15金19銀10銅，在參賽國家名列第3，排名不變。俄羅斯仍以14金緊追在中華之後，前兩名依舊是韓國、日本。倒是中國大陸首金開張，排名升到第28。

羽球金庫開張 考驗才開始
遭陸選手擊倒 男滑輪過樁鍍銀

中華隊今在羽球混合團體決賽，力抗日本，以直落三完勝摘金。滑輪溜冰在男女「速度過樁」斬獲1金2銀1銅，女子梁宣旼意外奪金，「滑輪甜心」王佳葳失手鍍銀。舉重部分，「大力士」陳士杰在男子105公斤以上級別奪銀，羅楹湲於女子90公斤級摘銅。

滑輪溜冰男子「速度過樁」，中華好手陳昱錡在金牌戰不敵中國大陸潘宇爍，僅獲銀牌，吳東諺銅牌。潘宇爍這面金牌，也是大陸在本屆世大運首金，讓大陸獎牌總排名大舉升至第28。

(中時電子報)

速度過樁
「滑輪甜心」王佳葳原被看好在「速度過樁」摘銀，因致命失誤只拿下銀牌。（中央社）
世大運舉重　陳士杰銀牌
男子105公斤以上級舉重比賽，陳士杰以抓舉190公斤、挺舉225公斤、總和415公斤的成績，獲得銀牌。（中央社）
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關鍵字：世大運中華隊獎牌榜
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