台灣詳盡軍力部署圖 竟被大陸拿來公開賣！
大陸對台軍事威脅日增，如今台灣的軍力部署圖，竟被對岸拿來公開出售！中國大陸民間軍事研究機構去年發行的「台灣地區軍事力量部署圖」，包括台灣的飛彈射程、空防範圍等資料，內容詳盡。
據中央社報導，這幅部署圖有一幅大圖、7幅小圖、一幅圖表。大圖是台灣軍事力量部署圖，詳細列出陸軍3大軍團、3大指揮部、飛彈指揮部，以及海軍、空軍各基地的駐地、編制，甚至還包括下屬一級部隊的番號。
小圖則分為「地對地飛彈系統覆蓋範圍」、「海洋感知基礎設施、防空與飛彈防禦系統」、「防空飛彈與天劍飛彈覆蓋範圍」3部分，並將各型飛彈的射程圖示化，還標示出台灣飛彈打擊範圍內的共軍基地等軍事目標。圖表，則是中華民國國防部及軍令系統的組織體系圖。
這幅台灣地區軍事力量部署圖，由「知遠戰略與防務研究所」發行，它的前身為「美國軍事網站」，總部設在江蘇江陰市，在北京設有分部。而標註2016年製作的台灣軍力部署圖，真實性如何？據知遠研究所工作人員說，內容應該是很可靠的，而資料來源「基本來自公開的信息及渠道」。
(中時電子報)
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