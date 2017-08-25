以綸今正式掰了SpeXial 稱主因「和公司想法不一」
人氣男團SpeXial中21歲成員以綸本月19日爆出有意退團，且已找到新東家替他支付約3到5百萬的違約金，今(25日)傍晚以綸在臉書正式宣告從即日起與舊東家可米合約終止，至於離開主因，以綸解釋：「想解約單純是因為我和公司對於我演藝生涯規劃的想法不太一樣，而不是因為有公事上的糾紛或是不合」。
以綸稍早發出長文表示，從2017年8月25日起，他和可米正式解除合約關係，回憶在SpeXial這3年內學到很多，他衷心感謝一路相伴的粉絲和工作人員，還有一起練舞、跑通告的成員們，「你們每一位都是我學習的榜樣！我也很驕傲可以稱你們為兄弟。就算我已經從SX畢業了，我們的感情是不變的」。
最後，以綸表示從今天起，他將從SpeXial正式畢業，祝福每位成員發展越來越好，也感謝公司裡曾幫助他的每位同事，「不管我以後在哪，我還是那位『很喜歡表演』的王以綸。希望你們會繼續跟隨著我！」暗示會以單飛身分繼續工作，不會就此離開藝人身分。
(中時電子報)
關鍵字：以綸
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