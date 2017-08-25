市場開始擔憂美國債限問題

林國賓／綜合外電報導

華爾街日報報導，在美國總統川普公開就債限議題砲轟共和黨自家國會領袖後，金融市場已開始擔憂美國可能爆發因債限問題導致政府關門的危機，敏感的短期公債殖利率已應聲飆漲。

報導指出，儘管股市走勢還算維持平穩，但債限問題已在債市掀起波瀾，美國提高債限的期限在9月底，根據Tradeweb的報價，某批即將在10月12日到期的美國公債殖利率周四已漲超過11月24日到期的公債殖利率。

(工商)