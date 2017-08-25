俄國載有41名建築工人巴士墜海 至少16死

俄羅斯一輛載有41名建築工人的巴士，25日在南部黑海沿岸衝出碼頭墜海，至少造成16人死亡，另有1人失蹤，24人獲救。地方官員表示，意外主因應是剎車系統失靈。

這起意外發生於克里米亞附近，工人原定到工地興建油公司碼頭，出事後政府派蛙人搜尋失蹤者，並以吊臂將巴士吊起。有目擊者指出，事發時至少有10人跳出巴士，之後巴士沉入海中。

(中時)