馬英九洩密案判無罪 黃帝穎：形同認證總統有權介入司法

前總統馬英九被台北地檢署起訴洩密案，台北地院今（25）日判決馬英九無罪。（圖/資料照片，趙雙傑攝）

前總統馬英九被台北地檢署起訴洩密案，台北地院今（25）日判決馬英九無罪。本案告發人、律師黃帝穎指出，法官誤信馬英九所辯的憲法院際調解權，把政治黑手伸進偵查中個案，形同認證總統有權介入司法個案，恐引起憲政爭議。

據《中央社》報導，台北地檢署的起訴事實為，馬英九在民國102年8月31日，明知「100特他61案」並非僅屬行政不法，仍洩漏偵查中應秘密事項、立委柯建銘個人資料及通訊監察資料，給前行政院長江宜樺、前總統府副秘書長羅智強兩人。

台北地院認為，馬英九雖有洩密行為，但根據憲法第44條「權限爭議處理權」，是行使總統職務解決院與院的爭議，本案有阻卻違法事由；教唆洩密部分，因檢方舉證不足，無法證明馬教唆前檢察總長黃世銘洩密，基於「罪證有疑、利於被告」的原則，判馬無罪。全案可上訴。

黃帝穎表示，憲法第44條，總統只有就憲政機關間的爭議有權調解，但沒有介入偵查中個案的權力，這才是正常的法律解釋；法官錯誤解讀憲法，自創憲法44條是阻卻違法事由，將嚴重傷害人民對司法的信任。

黃帝穎強調，法官將憲法院際調解權當成馬英九無罪的理由，這是為馬英九脫罪所「獨創」的見解，前所未見；檢察官再上訴後，高院是否維持一審無罪判決，將嚴重影響人民對司法公正性的信任。

(中時電子報)