彰化新增8家芬普尼蛋雞場 現場發現偽造農藥

彰化縣衛生局還在蛋雞場發現疑似偽造非法農藥和普芬尼懸浮劑等。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣畜牧場還發現10瓶4.96％芬普尼懸浮液，為104年製造、有效日106年12月，但業者強調，未使用。（彰化縣衛生局提供）

彰化縣再檢出８家蛋雞場遭芬普尼汙染。（彰化縣衛生局提供）

芬普尼風暴持續擴大，養雞大縣彰化縣蛋雞場再添8家中鏢，分別是武安牧場、順正牧場、林武畜牧場（2場）、彰竹畜牧場、麗華畜牧場、欣德畜牧場、正和畜牧場，彰化縣衛生局還在現場發現疑似偽造非法農藥和普芬尼懸浮劑等。

彰化縣衛生局和動物防疫所昨天前往現場盤點、進行移動管制，統計8家蛋雞場約共飼養23萬隻蛋雞，合計每日產量434箱、8680台斤，共8萬6800顆，庫存量總量803箱、1萬6060台斤，共16萬600顆蛋。

彰化縣衛生局初步掌握流向，彰竹畜牧場、武安牧場下游分別位於台中及新北盤商；林武畜牧場及欣德畜牧場下游為桃園之盤商。已通知當地衛生局追查後續流向。

正和畜牧場下游為本縣盤商，主要銷售菜市場和黃昏市場，已回收6.6箱、132台斤，共1320顆蛋；順正畜牧場10多天未出貨，持續確認下游是否尚有存貨；麗華畜牧場下游為彰化縣攤商，持續追查確認。

彰化縣衛生局也在畜牧場，當場查獲疑似偽造非法農藥，更起出10瓶標籤貼「芬普尼」、含量4.96％的懸浮液，為104年製造、有效日106年12月。

雞蛋被檢出汙染，業者有暗自理虧亂下藥，更多喊冤、辯解農藥是有準備，但很久沒用了；還有說，「真衰、不噴藥行嗎？」這在業界，早就不是秘密，就算沒被檢出也不代表沒用藥，可能使用時間早些、已經分解了，之前也沒輔導說過一句不行的，一下子就鬧得「雞飛狗跳」。

過去，養雞等畜牧場，都只針對動物用藥進行抽驗和管理，畜牧場使用農藥在管理上還是空白地帶，彰化縣衛生局長葉彥伯表示，動物用藥、農業的管理機制要檢討補強。

(中時)