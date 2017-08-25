谷歌推網路診斷憂鬱症服務

谷歌和美國精神疾病聯盟（NAMI）周三宣布合作推出網路測試服務，讓民眾了解自己是否有憂鬱症或其他精神疾病。

這項服務。未來將在美國，民眾只要透過行動設備裡的谷歌搜尋引擎輸入「clinical depression」（憂鬱症），就能藉著填寫螢幕上問卷來檢測自己是否有憂鬱症狀。

NAMI執行長吉里伯提（Mary Giliberti）說，希望利用谷歌的資源去增加美國民眾尋求治療憂鬱症的比例。因為憂鬱症是非常普遍的精神疾病，平均每5個美國人裡就有1人終其一生會患有憂鬱症。儘管是如此普遍，但當中僅約50％患者接受治療。而且民眾在開始出現憂鬱症狀後，平均會拖延6年到8年時間後才去就醫。NAMI希望網路檢測能發揮催化劑的作用，讓民眾評估自己的精神健康狀況後尋求治療。

(工商)