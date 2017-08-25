粉鳥林秘境封閉首日 遊客危險攀堤硬闖
宜蘭東澳粉鳥林漁港被網友稱為「天堂般的海岸」，是拍照打卡熱門景點，但隨之而來的觀光人潮卻讓海港變成垃圾山，民眾冒險攀爬防波堤也接連上演，讓縣府決定封閉粉鳥林，但才關閉第一天就出現有遊客任意攀爬、試圖硬闖。
祕境正式開始封閉，縣府24日在出入口架起鐵門貼上禁令，消波塊也圍起封鎖線，但才第一天就出現各種亂象。當初這片神秘海灘因為廣闊湛藍、山海一線，又能把東海岸的美盡收眼底而爆紅，但卻帶來恐怖亂象。
不但車輛塞爆、海灘也堆成垃圾山，遊客冒險攀爬險象環生，讓寧靜的小海港亂成一團。大自然的祕境美景因為人潮湧進，帶來亂象接連封閉，像是宜蘭頭城的鷹石尖也因為遊客危險攀爬，讓石頭出現裂縫，遭縣府設置柵欄進行封閉。
新北市金山的八煙聚落也一度因為觀光問題被居民舉紅布抗議，從水中央看山嵐的美景全沒了，另一頭瑞芳水湳洞的廢煙道也被立起圍欄禁止進入，遊客為了捕捉美景，忘了公德心，讓這些秘境美景一再遭到封閉。
(中天)
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