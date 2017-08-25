彭政閔撞倒林益全 兩人都受傷退場

彭政閔3下跑一壘時衝撞林益全，自已右手也受傷。

中信兄弟對富邦悍將之戰，3下發生中信兄弟「恰恰」彭政閔，衝撞「神全」林益全意外，造成雙方一壘手大將均因傷退場。

恰恰3下打出三壘內野滾地球，雖球比人早到一步到一壘，恰恰還是全力衝向一壘，豈料直接撞到一壘手林益全，彭政閔當場倒地，林益全則被撞得退後4、5步。

由於衝撞力道大，恰恰左手一直握著右手腕，傷勢似乎不輕，中信兄弟結束3下攻勢，4上就將他換下場休息，改換許基宏鎮守一壘，林益全也立即被換下。

恰恰退場後立即赴醫檢查，初步診斷是右手腕扭傷；林益全未赴醫無大礙。

(中時電子報)