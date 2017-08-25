怒罵反年改「王八蛋」挨告 柯文哲：絕不道歉

陳抗團體到世大運開幕典禮鬧場，引發爭議，台北市長柯文哲前天爆粗口痛批陳抗團體「王八蛋」，有部分民眾不認同這樣做法，向法院提告公然侮辱。柯文哲下午出席關渡花海節開幕儀式後受訪表示，反年改部分他「不會道歉」。

柯文哲因罵「王八蛋」連吃兩起官司，其中臉書回嗆民眾部分，柯語氣平和，表示這種事情遇到就遇到，現場記者追問是否會後悔太衝動？柯說，自己講過，雖然有時候他是台北市長，但還是個國民，有時候忍不住就會回。

但罵反年改「王八蛋」挨告，柯直呼「這個也要告，天啊」，無奈表示那也沒有辦法，畢竟講了就講了。但他強調，自己不會道歉，坦白講這次鬧場讓他滿生氣的。

柯最後強調，他認為世大運的工作人員應變很快，隊伍被擋住後馬上調整重新出發，後來全世界運動員重新進場時，其實很多人哭出來的。

(中時)