世大運》向俊賢跳高2.26公尺 平上屆銅牌

台北世大運田徑男子跳高決賽25日晚間登場，中華隊好手向俊賢（圖）出賽，最終以2.26公尺獲得銅牌，平上屆光州成績。中央社記者吳家昇攝 106年8月25日

世大運田徑場今晚進行男子跳高比賽，全國紀錄保持人向俊賢從2.15公尺、2.20公尺到2.23公尺都一跳過關，挑戰2.29公尺平自己的全國紀錄時三跳失敗，最終以銅牌作收，平上屆光州成績。

向俊賢保持的全國紀錄是2.29公尺，今年賽季最佳2.24公尺，今晚向俊賢狀況極佳，從2.15公尺起跳，前三次試跳都成功過關，無奈沒能跨過2.29公尺這道門檻，實為可惜。

德國選手溫理查同樣在前面都是一跳過關，2.29公尺在第三次挑戰成功，義大利選手法西諾提跌跌撞撞，2.26公尺第三次才成功，2.29公尺也是驚險的在第三次過關。兩人在2.31公尺都三跳失敗，最終溫查理摘金，法西提諾搶銀。

(中時電子報)