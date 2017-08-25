洩密案無罪 北檢：馬發言干擾審理 將提上訴
針對前總統馬英九被控洩密案，台北地院今一審判決馬無罪，台北地檢署認為北院與高院判決黃世銘洩密有罪確定的理由歧異，今晚召開記者會表示遺憾，批評法官被馬辯詞誤導、馬一再發表言論不當干擾審理，將提起上訴。北檢並向高院「喊話」，強調本案上訴判決結果，將決定我國對基本人權之保障，是邁步往前或向歷史倒退之分水嶺。
北檢表示，馬英九洩密犯罪事實明確，法官審理時，卻受馬辯詞誤導，未能充分認知行政科層體制中馬與黃世銘之往來互動，悖於論理法則及經驗法則，馬與黃同一犯罪事實，但北院認定與法律適用，均與高院先前黃世銘案判決出現重大歧異，對此深感遺憾。
北檢強調，馬英九於本案審理過程中，在法庭內、外發表諸多「羅織構陷」、「入人於罪」、「以臆測當證據、先射箭後畫靶」、「關說司法個案的立委沒事，處理司法關說醜聞的人被起訴」、「陰謀論」等言論，不當干擾法院之審理。
北檢認為，本案判決結果違反論理法則及經驗法則，亦將造成權力分立、司法獨立及人權保障，因此將依法提起上訴。
(中時)
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