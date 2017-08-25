國民黨用美金公債抵追徵 黨產會：根本壁紙

針對國民黨擬以「民國36年第二期美金公債」，折合現值支付黨產會追徵之8.6億元，黨產會今（25）日表示，國民黨的美金公債沒有流通價值，不具清償效用，「形同壁紙」，不能以此支付依法追徵的價值，呼籲國民黨別再混淆視聽。

黨產會今年6月調查，「國民黨以轉帳撥用方式取得國有房屋及其基地並已移轉他人之追徵案」，認為有458筆國有特種房屋基地是國民黨不當取得的財產，並從國民黨其他財產追徵其價額共8億6488萬3550元。

然而，國民黨拒繳8.6億元，黨產會在上月移送行政執行署進行後續強制執行程序。今天是國民黨最後繳款期限，若不繳款，恐遭強制執行。

國民黨行管會主委邱大展昨天召開記者會強調，國民黨認為該行政處分違法無效，已於本月8日提起行政訴訟。對於黨產會追徵8.6億元，將以所持的民國36年第二期美金公債的實體債票與零散息票繳付（36年10月發行），估計現額約新台幣385億1439萬8735元，繳付給行政執行署。

財政部近日表示，依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」第63條規定：「國家統一前，下列債務不予處理：一、民國38年以前在大陸發行尚未清償之外幣債券及民國38年黃金短期公債。二、國家行局及收受存款之金融機構在大陸撤退前所有各項債務。」

因此，黨產會認為，國民黨所持有之美金公債並無流通價值，根本不具清償效用，形同壁紙，自不可能以此支付依法追徵之價額，希望國民黨勿再混淆視聽，應以認真態度正視其取走國家資源所需承擔之還財於民責任。

(中時)