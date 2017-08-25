世大運》怎麼贏加拿大？林育庭：拚搶每1球
攤開25日中華女籃與加拿大的數據，中華隊僅搶18籃板，比起加拿大整整少了28個，可是最後中華隊贏了9分，到底她們怎麼突破如此明顯的內線劣勢？林育庭說：「就是不放棄，努力拚搶地板上的每顆球。」
其實這場8強戰對林育庭意義相當不同，因為上屆光州世大運8強，中華女籃不幸輸給俄羅斯，最後僅拿第7，到現在仍讓她感到很嘔，「所以這次台北世大運，我說什麼都想拚回來，跟著隊上學妹一起展現凝聚力贏下這1戰。」
「我想這屆世大運中華女籃，最大的優勢就是無私，不管是先發或是替補上去，都會出現好的效果，」身為中華女籃主控的林育庭表示，「至於明天準決賽遭遇更高大的澳洲，反正就是全力以赴，努力搶下勝利就對了。」
面對現場這麼多的地主觀眾支持，林育庭強調自己相當開心，也很感激大家，「看到現場這麼多人，真的會給我們更多動力，可以去放手一搏，努力享受比賽，當然更重要的是，一定要到場上展現執行力給教練團看到。」
原本中華女籃預設的4強對手，是曾在世大運開打前熱身賽贏過的美國隊，沒想到美國竟以69比76輸給澳洲，「就算明天是對澳洲，我也不感訝異，反正對方的防守厚度，必定帶給我們不小壓力！」中華女籃總教練華格納說。
(中時電子報)
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