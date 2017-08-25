世大運》上半場結束 中華男籃30比43落後塞爾維亞

世大運籃球中華隊對塞爾維亞隊預賽最後1賽事未演先轟動，4300個位子坐無虛席。（陳育賢攝）

世大運籃球中華隊對塞爾維亞隊預賽最後1賽事未演先轟動，4300個位子坐無虛席。（陳育賢攝）

中華對塞爾維亞第1節暫時14比19落後。（陳育賢攝）

中華對塞爾維亞第1節暫時14比19落後。（陳育賢攝）

中華對塞爾維亞第1節暫時14比19落後。（陳育賢攝）

陳盈駿（左）被寄予厚望。（陳育賢攝）

（21：33更新）25日晚間在新竹市立體育館登場的世大運男子籃球中華隊對塞爾維亞隊預賽最後1賽事未演先轟動，4300個位子坐無虛席，中華隊一登場，球迷加油聲果然灌破體育館，上半場結束，中華隊暫時以30比43暫時落後。

此場比賽一開賽，塞爾維亞先領得2比0領先，隨後陳冠全在3分線外找到空檔射籃得分反取得領先，開賽4分鐘黃聰翰在禁區防守時，還賞給對方1個麻辣大火鍋，讓現場球迷high翻天，第1節結束時，中華隊暫時以14比19落後5分，第1節中華隊的李愷諺已拿下全場最高的7分，其中包含1顆3分球。

第2節開賽，溫立煌、簡佑哲、黃泓翰、蘇奕晉、陳冠全、范士恩都有斬獲，中華隊在此節得分相當分散，而蘇奕晉在塞爾維亞擁有絕對制空權的禁區也有佳作，也賞給對手長人麻辣大火鍋。

由於塞爾維亞平均身高優於中華隊，中華隊上半場在籃板球方面吃了不少虧，籃板球幾乎只有對手的一半，以15比27相差懸殊，進攻籃板更是3比14的絕對落後。

另外，中華隊過多的犯規與失誤也是上半場暫時落後的原因，中華隊失誤達10次，塞爾維亞6次，中華隊犯規10次，塞隊7次，此外，被抄截也達7次。

至於個人得分方面，中華隊以李愷諺的7分最高，塞隊則為控球後衛DOKOVIC Ilija的13分最高，另中峰TEJIC Marko也拿下11分，他同時也拿下7個籃板。

(中時)