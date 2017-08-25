世大運》上半場結束 中華男籃30比43落後塞爾維亞
（21：33更新）25日晚間在新竹市立體育館登場的世大運男子籃球中華隊對塞爾維亞隊預賽最後1賽事未演先轟動，4300個位子坐無虛席，中華隊一登場，球迷加油聲果然灌破體育館，上半場結束，中華隊暫時以30比43暫時落後。
此場比賽一開賽，塞爾維亞先領得2比0領先，隨後陳冠全在3分線外找到空檔射籃得分反取得領先，開賽4分鐘黃聰翰在禁區防守時，還賞給對方1個麻辣大火鍋，讓現場球迷high翻天，第1節結束時，中華隊暫時以14比19落後5分，第1節中華隊的李愷諺已拿下全場最高的7分，其中包含1顆3分球。
第2節開賽，溫立煌、簡佑哲、黃泓翰、蘇奕晉、陳冠全、范士恩都有斬獲，中華隊在此節得分相當分散，而蘇奕晉在塞爾維亞擁有絕對制空權的禁區也有佳作，也賞給對手長人麻辣大火鍋。
由於塞爾維亞平均身高優於中華隊，中華隊上半場在籃板球方面吃了不少虧，籃板球幾乎只有對手的一半，以15比27相差懸殊，進攻籃板更是3比14的絕對落後。
另外，中華隊過多的犯規與失誤也是上半場暫時落後的原因，中華隊失誤達10次，塞爾維亞6次，中華隊犯規10次，塞隊7次，此外，被抄截也達7次。
至於個人得分方面，中華隊以李愷諺的7分最高，塞隊則為控球後衛DOKOVIC Ilija的13分最高，另中峰TEJIC Marko也拿下11分，他同時也拿下7個籃板。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。