興趣闖出天 晝為清潔隊長夜變陶藝師
曾任嘉義縣梅山鄉公所21年的清潔隊長田清標，除身兼製茶行業，也對陶藝小有研究，白天上班，晚上搖身一變為陶藝師，其作品在7、8年前獲大陸河北省邀約參展，現今也在各縣市文化中心展示。
田清標表示，自小就在梅山長大，當時茶園正起飛，加上那時公務人員薪水不高，一個月僅7、8000元，為養家糊口，25歲也跟著投入製茶行業，接觸茶葉後，從製茶、泡茶、品茶通通都要學會，進而開始收藏起茶壺，因為他說，好茶壺能泡出好茶。
為想了解茶壺，田清標特地向陶藝老師請益，中間不乏利用閒暇時間翻書、到展覽觀摩，從沒有美術底子，到自己摸索出自我風格，也因學習「手捏」工法，相當特殊，在7、8年前曾受大陸河北省廠商邀約參展，目前作品則在各縣市文化中心受邀展出，也受梅山鄉公所邀約開班授課。
田清標表示，學習陶藝僅是興趣，能紓解壓力，因為需要全神貫注製作茶壺，心有雜念茶壺就不美了，他也坦言從沒想將它當作正職，因為現實世界，只靠藝術生存很難溫飽，有正常工作之餘，培養興趣，讓人生更有意義。
(中時)
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