陽岱鋼無安 靠保送延續連續上壘場次
日職讀賣巨人今與阪神虎交手，旅日好陽岱鋼扛下首棒，雖然連兩場無安打，陷入打擊低潮，不過還是靠著四壞球上壘，將連續上壘場次推進到21場，巨人也靠著在第5局的單局6安打下大局，終場以6比3擊敗阪神。
陽岱鋼8月至今打擊率高達3成72，有望奪下生涯首座單月MVP，不過前場對上中日龍沒有安打，好在靠著觸身球延續連續上壘場次，此役前3打席又沒有敲安，直到第6局才靠四壞保送上壘，本季打擊率也降至3成07。
此役巨人前4局雖陷入1比3落後，不過第5局打下大局，靠的6支安打串聯，包含宇佐見真吾的全壘打，單局灌下5分大局逆轉戰局，終場就以6比3奪下勝利。
另外效力西武獅的吳念庭，今本季首度升上一軍，成為本季第4位升上一軍的台灣選手，今也馬上在西武與歐力士一戰中，在第7局替補鎮守三壘，可惜發生失誤，在第8局上場打擊則被三振收場。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。