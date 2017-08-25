陽岱鋼無安 靠保送延續連續上壘場次

陽岱鋼連續兩場未敲安，不過靠著保送延續連續上壘場次來到21場。(資料照 圖:擷取自巨人球團粉絲專頁)

日職讀賣巨人今與阪神虎交手，旅日好陽岱鋼扛下首棒，雖然連兩場無安打，陷入打擊低潮，不過還是靠著四壞球上壘，將連續上壘場次推進到21場，巨人也靠著在第5局的單局6安打下大局，終場以6比3擊敗阪神。

陽岱鋼8月至今打擊率高達3成72，有望奪下生涯首座單月MVP，不過前場對上中日龍沒有安打，好在靠著觸身球延續連續上壘場次，此役前3打席又沒有敲安，直到第6局才靠四壞保送上壘，本季打擊率也降至3成07。

此役巨人前4局雖陷入1比3落後，不過第5局打下大局，靠的6支安打串聯，包含宇佐見真吾的全壘打，單局灌下5分大局逆轉戰局，終場就以6比3奪下勝利。

另外效力西武獅的吳念庭，今本季首度升上一軍，成為本季第4位升上一軍的台灣選手，今也馬上在西武與歐力士一戰中，在第7局替補鎮守三壘，可惜發生失誤，在第8局上場打擊則被三振收場。

(中時電子報)