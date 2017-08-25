知行合一 中國人民大學成立「中美人文交流中心」
為增進中美了解與溝通，中國人民大學在官方授意下，25日成立「中美人文交流中心」，十多位智庫學者與會表達祝賀，並共同探討未來50年的中美關係。主要負責該中心的人大重陽金融研究院院長王文表示，智庫既要研究，更要行動，未來會繼續按照知行合一、研究和實踐相結合的道路，一起去推進新成立的中美人文研究中心的工作。
出席活動的大陸教育部副部長田學軍表示，在中外人文交流機制的建設中，智庫作為生產思想產品、搭建交流平台、培養諮政建言人才和引導社會輿論的重要載體，已成為世界各國開展政策溝通與文明對話的重要平台，在國際事務中發揮越來越重要的作用。
人民大學校長劉偉表示，人文交流是中美關係的減壓器和緩衝帶，推動和維護中美關係長期健康穩定發展，需要教育界和智庫界的智慧與努力。
中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮表示，中國應在未來積極主動地給予中美關係一個定位，在處理雙邊和多邊關係問題時，兩國應向衝突控制和合作拓展兩個方向努力。
人大重陽金融研究院執行院長王文表示，人民大學中美人文交流研究中心是由教育部主導設立的中美人文交流智庫，也是繼生態金融研究中心、全球治理研究中心之後，由人大重陽運營管理的第三個研究中心。「智庫既要研究，更要行動，未來會繼續按照知行合一、研究和實踐相結合的道路，一起去推進新成立的中美人文研究中心的工作。」
(旺報)
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