富豪尪爆出4私生子 女星新婚4月憤而分居
39歲日本女星菊川怜昔從東京大學工程學部建築科畢業，曾演出電視劇《鬼來電》、電影《大奧》，今年4月她閃電宣布終結單身，嫁給身家超過200億日圓（約55億台幣）的富商穐田譽輝，豈料穐田譽輝不久被起底有4名私生子，近日媒體則拍到菊川怜在街頭漫無目的、心事重重的樣子，且與老公分居中。
據日本雜誌《女性自身》報導，得知老公被爆私生活混亂、在外有私生子後，菊川怜第一時間受訪表示仍相信丈夫，堅稱婚前對一切都知情，然菊川怜其實直到看見報導，才知道穐田譽輝的真面目，為此感到晴天霹靂。
知情人士指出兩人才新婚4月便分居多時，婚姻似乎隨時都有可能走向終點，周刊本月中目擊菊川怜工作結束後，戴著墨鏡、遮陽帽，撐著雨傘在街頭雨中漫步，眉頭深鎖的她看來心情不太好，散步一個小時後前往一家美容店進行瘦身按摩，似想藉此紓解心頭煩躁。
(中時電子報)
關鍵字：菊川怜
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。