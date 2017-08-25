富豪尪爆出4私生子 女星新婚4月憤而分居

菊川怜遭目擊心事重重現身街頭。（圖／翻攝自《女性自身》推特）

菊川怜今年4月閃婚穐田譽輝。（圖／翻攝自日本雅虎）

39歲日本女星菊川怜昔從東京大學工程學部建築科畢業，曾演出電視劇《鬼來電》、電影《大奧》，今年4月她閃電宣布終結單身，嫁給身家超過200億日圓（約55億台幣）的富商穐田譽輝，豈料穐田譽輝不久被起底有4名私生子，近日媒體則拍到菊川怜在街頭漫無目的、心事重重的樣子，且與老公分居中。

據日本雜誌《女性自身》報導，得知老公被爆私生活混亂、在外有私生子後，菊川怜第一時間受訪表示仍相信丈夫，堅稱婚前對一切都知情，然菊川怜其實直到看見報導，才知道穐田譽輝的真面目，為此感到晴天霹靂。

知情人士指出兩人才新婚4月便分居多時，婚姻似乎隨時都有可能走向終點，周刊本月中目擊菊川怜工作結束後，戴著墨鏡、遮陽帽，撐著雨傘在街頭雨中漫步，眉頭深鎖的她看來心情不太好，散步一個小時後前往一家美容店進行瘦身按摩，似想藉此紓解心頭煩躁。

(中時電子報)