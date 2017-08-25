三星少主李在鎔被判5年 南韓總統府： 需切斷政商勾結

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南韓總統府青瓦臺25日對三星電子副會長李在鎔行賄案一審判決結果表示，此次事件應成為切斷政商勾結的契機。

青瓦臺負責與民溝通的首席秘書尹永燦當天表示，根深蒂固的政商勾結利益鏈一直阻礙韓國社會進步。青瓦臺對法院一審判決發表官方立場十分罕見。

(中時)