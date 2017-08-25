拯救海運業 南韓明年成立海洋振興公社

南韓《中央日報》25日報導，南韓海洋水產部24日發布了「南韓海洋振興公社」設立方案，該公社將於明年6月在釜山成立，主要負責支援海運產業。該公社的核心職能是總管和強化對海運產業的金融支持。南韓政府決定投入3.1兆韓元（約台幣829億元）作為啟動資金，還將根據需求增加政府出資金額。

設立公社是南韓總統文在寅的承諾。文在寅在競選時表示，「需要強化海運和造船業的競爭力」，承諾將設立「海洋船舶金融公社」。上個月，南韓國政企劃咨詢委員會發布百大國政課題，其中加入了「透過海運和造船協力發展打造海運強國」這一項課題。

但當天發表的方案與文在寅之前的承諾有些差距。文在寅最初的構想集中在金融支持功能。文在寅計劃將散布在南韓產業銀行、進出口銀行和南韓資產管理公社（KAMCO）等一些機構的政策金融功能匯聚到一起，根據業界現實情況進行支持。

現在南韓的船舶投資由南韓產業銀行（船舶新造項目）負責投資，而港口和客運碼頭則由南韓進出口銀行（全球海洋基金）負責投資。此外，二手船舶轉租船也由南韓資產管理公社（KAMCO）於2013年設立基金。在這裏，南韓產業銀行和進出口銀行作為大股東的南韓船舶海洋公司負責船舶管理，而南韓海洋保證保險公司則負責為投資提供擔保。南韓政府決定吸收其中的南韓船舶海洋公司和南韓海洋保證保險公司，透過追加投資來設立海洋振興公社。

由於世界貿易組織（WTO）規定「政府不得對製造業直接進行金融支持」，因此南韓政府此次的公社設立案中除去了對造船業的支持，並將公社名字中的「船舶」去掉，只留下了「海洋」兩個字。

南韓國內海運業正面臨著前所未有的危機。2015年達到39兆韓元的海運銷售額去年為29兆韓元，驟減了10兆韓元。租借高價船舶運營的船舶公司的負債比率很高，一般很難獲得金融貸款。南韓海洋水產部考慮到海運業的特殊性，計劃降低貸款門檻，在政策上提供低息貸款。而且當船舶公司以向船舶和碼頭投資為目的從其他金融公司借款時，公社提供的擔保也比以前要多。此外，南韓政府還將提供非金融政策支持。

但有人指出，只統合現有政策金融的一部分效率不高。南韓資本市場研究院研究委員李成福（音）指出，「之前若將南韓產業銀行、進出口銀行和南韓資產管理公社（KAMCO）進行的項目匯聚到一起，效果會增大，但將支持基金和公社分開會導致分散政策金融的結果」。

李成福表示，「政策金融只是發揮支持海運業的引導作用，長期上必須要有民間資本參與。海洋水產部對此是否制定了長期、戰略性計劃還是個未知數」。

此外，南韓政府將公社設在釜山，也可能會引起公平性爭議。設立海運相關公社是釜山地區的夙願。仁川市也表示，「大型船舶公司主要集中在首都圈」，申請將公社設立在仁川，但遭淘汰。南韓現代商船的總公司設立在首爾鍾路區，而SM商船的總公司則設立在首爾汝矣島。

南韓海洋水產部表示，「海運企業主要集中在釜山，統合對象機構（南韓船舶海洋公司和南韓海洋保證保險公司）也位於這裏」，對選定所在地的理由進行了說明。釜山市正推進吸引這兩家船舶公司將總公司搬到釜山。

(中時)