世大運吹「台」風 選手愛中醫又爽又痛

影音取自中天新聞

運動場上是最容易受傷的地方之一，傷病更是選手們的天敵，嚴重的甚至會影響到選手生涯。這次北市府破天荒，將中醫治療直接引進了世大運，新奇的治療方法立刻引起了許多國外代表隊的好奇。

外國選手瘋中醫 (圖／中天新聞)

一名尚坦尼亞選手到了診療室，一看到中醫的針灸就嚇得直說「我不要」，原來這位選手最怕的就是打針，不過在醫生的安撫之下還是乖乖接受了療程，嘗試中醫的肌筋膜乾針療法，結果膝蓋放完瘀血後，瞬間走路有風，健步如飛。

另一名烏干達女選手則是接受推拿治療，過程中不時痛到哀號，但治療完後，疼痛瞬間好轉，感覺甚至讓她自信到可以在比賽中奪牌。除了推拿、針灸外，還有不少外國代表隊喜歡刮痧與拔罐，有的教練團甚至還天天報到，其中佔最多數的還是最容易拉傷的田徑選手。

世大運中醫師每天大概看診10人，每次20分鐘。神奇的療效也在選手村內迅速傳開，讓許多選手慕名而來，可以說藉由這次世大運，再一次成功推廣了台灣特色。

(中天)