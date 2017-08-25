世大運》備受矚目奪銀牌 「滑輪甜心」王佳葳悶說...

「滑球甜心」王佳葳(圖)狀況不佳，輸給隊友梁宣旼奪銀。(中央社)

2017台北世大運滑輪溜冰開戰前，官方宣傳廣告的女選手，是有「滑輪甜心」之稱的王佳葳，外型和實力兼具的她，儘管世大運前1個月出車禍，仍順利在今(25日)自由式速度過樁項目出賽，並拿下銀牌，但她表現相當不滿意，有些落寞的說，「狀況沒有很好。」

此次世大運，中華隊在滑輪溜冰項目頻頻告捷，今天前已累積多達8面金牌，而王佳葳登場，也被期待能奪牌，甚至一舉搶下金牌。她預賽時也不負眾望，滑出4秒590的預賽第1成績，準決賽時也以2連勝晉級。到了金牌戰，她先搶1勝，頗有奪金的氣勢，最後卻遭隊友梁宣旼逆轉，以銀牌作收。

王佳葳輸掉比賽後，難掩失望情緒，對今天的表現只淡淡的說，這一年都在積極訓練，賽前狀況沒有很好，第3趟(金牌戰)有點沒力，加上緊張，肌肉比較緊繃一些，因而有些失誤出現。不過她也沒洩氣，直說這次表現不太滿意，「目標下個月9月世錦賽再加油！」

王佳葳在今年7月3日時，曾騎機車與轎車擦撞摔車，造成左手、左腿和左臉挫傷；她表示當時受傷後，休息約2個禮拜，體力維持上有受到一點影響。而她今天的落敗，也提到最後有點沒力，是否和受傷有關？她並不這麼認為，表示會輸還是因為狀況不好所致。

(中時電子報)