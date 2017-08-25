北韓在俄羅斯開設首家官方旅行社 安排北韓遊

（22:05更新內文）北韓因核與導彈開發與美國局勢緊張之際，據南韓國際廣播電台25日報導，北韓在俄羅斯開設首家官方旅行社，開始提供此前由部分俄羅斯旅行社安排的北韓旅遊。

據國際文傳通訊社報導，北韓駐俄大使館當地時間24日舉行記者會表示，北韓在俄羅斯開設首家名為NKOREAN的官方旅行社，從當天開始辦理業務。旅行社將為俄羅斯遊客代辦北韓旅遊簽證、出售機票等旅遊業務，且保障遊客在北韓旅遊時的人身安全。

北韓國家旅遊局駐俄代表宣傳北韓豐富多彩的自然風光和美食等魅力。他還介紹了5月中旬俄羅斯遠城市海參崴和北韓之間使用貨客船「萬景峰」開通航線一事，宣傳訪朝的便利性等。

出席記者會的一位北韓大使館參贊強調，「將徹底保障遵守我們國家法律與秩序的遊客的安全」。大使館決定將需要兩周時間的簽證簽發時間縮短為3至5天。

俄羅斯旅遊協會會長謝爾蓋·戈洛夫在記者會上表示，俄羅斯人對北韓旅遊感興趣，北韓旅遊有很大的發展潛力，協會將為北韓旅行社提供支持。

(中時)